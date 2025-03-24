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Bir belediye başkanı daha gözaltında

Bir belediye başkanı daha gözaltında
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Isparta’nın Gelendost ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı.

Bağımsız Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve beraberindeki 5 kişi haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilen Mustafa Özmen, Meral Akşener’in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek, görevini bağımsız belediye başkanı olarak yürütmekteydi. Bir yerel internet sitesinde hakkında çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Başkan Özmen ile 5 kişinin Yalvaç’a getirildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

DHA

Etiketler Isparta gelendost belediye başkanı mustafa özmen gelendost belediye başkanı gözaltı
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