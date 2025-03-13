Bir içki grubuna 2 ay sonra bir kez daha zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Efe Rakı grubundaki ürünlere 2 ay sonra yeniden zam geldiğini duyurdu.

Yeni yıla zamla giren Efe Rakı grubuna Ocak ayında gelen zammın ardınadn bugün itibariyle bir zam daha geldi.

Grubun en ucuz 70’lik rakısı 950 lira oldu. En pahalı 70’lik rakısıysa 1545 liraya çıktı.

Yeni fiyat listesini Tekel Bayileri Dayanışma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X‘ten duyurdu:

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