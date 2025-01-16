Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Aydın'da ekmek fiyatlarına zam geldi. Ekmek fiyatının bugünden itibaren 12,5 TL olduğu duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde girdi maliyetlerinde yaşanan yükseliş üzerine fırıncı esnafları, Aydın Fırıncılar Odası aracılığıyla simit ve ekmek fiyatlarının yeniden ele alınmasını istemişti. Oda tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda 200 gram ekmek ve 100 gram simit fiyatlarının yükseltilmesine karar verilmişti.

Bu çerçevede Buharkent ilçesinde de 200 gram ekmek fiyatlarında değişiklik yapıldığı öğrenildi. İlçe genelinde 200 gram ekmek, 15 Ocak tarihinden itibaren 12,5 TL’ye satılacak.