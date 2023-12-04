Bitcoin'den aylar sonra büyük yükseliş

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin, faiz oranlarındaki düşüş beklentileri ve borsada işlem gören fonlar sektöründen gelen talebin artması üzerine 2023'te toparlanmayı sürdürüyor.

Bitcoin yüzde ciddi bir yükselişle 40 bin Dolar sınırını aştı ve 41 bin 300 dolara ulaştı. Bu yükselişle en büyük kripto para 2023'teki sıçramasını yüzde 148'e çıkardı.

Bitcoin, dijital varlıklarda 2 trilyon dolarlık bir düşüşe katkıda bulunan TerraUSD stabilcoin çöküşünden önce, en son Nisan 2022'de bu seviyelerdeydi.