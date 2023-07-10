Bitti sanıyoruz ama bitmedi.. Koronavirüs ölümleri devam ediyor!

Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne ve çeşitli sağlık sorunları yaşamasına sebep olan Covid-19'un resmi olarak sona erdiği Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilse de rakamlar Covid-19 sebebiyle ölümler devam ettiğini ortaya koydu.

2020 yılında resmi bir salgın olarak ilan edilen Covid-19 pandemisinin, aşının bulunması ve dünya genelinde süren aşılama seferberliğinin ardından 2023 yılında sona erdiği açıklanmıştı.

Ancak sadece İngiltere’de tüm kısıtlamaların bir yıldan uzun bir süre önce kaldırılmasına ve o zamandan beri pandeminin önemini yitirmesine rağmen, yeni haftalık rakamlar, hala her hafta 140’tan fazla kişinin virüsten öldüğünü gösteriyor.

Ülke, pandeminin Mart 2020’de başlamasından bu yana toplamda 200.000 ölümü aştı. Rakamlar pandeminin zirvesinde olduğu kadar düzenli olarak açıklanmasa da İngiltere, 141 haftadır açıklamaya devam ediyor.

Korkutan son açıklama ise, belgelerde ölüm nedenlerinden biri olarak belirtilen Covid-19’dan ölüm sayısının 9 Temmuz itibarıyla toplamda 193.052 olduğunu gösterdi.

Genel Birleşik Krallık toplamında, 11.819’u Galler’den olmak üzere 228.277 ölüm bulunuyor. İskoçya’da 17.557 ölüm açıklanırken Kuzey İrlanda 5.315 ölüm gördü.

Bölgelere göre Güney Doğu 29.847 ölümle listenin başında görünürken Kuzey Batı 28.921 ölümle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Londra’da 25.919 kişinin ölüm tespit edilirken Doğu’da 21.988 kişinin öldüğü görüldü.