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Boğaziçi Rektörü Naci İnci'den öğrenci ve akademisyenlere ''boykot'' incelemesi

Boğaziçi Rektörü Naci İnci'den öğrenci ve akademisyenlere ''boykot'' incelemesi
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Boğaziçi Üniversitesi'nde dersleri boykot etme kararı alan öğrenciler için akademisyenlerden gelen destek mesajının ardından Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci derslerin ve sınavların takip edeceğini ve boykot yapıldığının tespit edilmesi halinde soruşturma açılacağını duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, dersleri boykot etme kararı aldıklarını açıklamıştı. Akademisyenler ise bu karara destek olduklarını duyurmuştu.

Üniversite rektörü Naci İnci, boykota izin veren akademisyenler hakkında soruşturma başlatılacağını duyurdu.

GerçekGündem'den Gülsüm Alpkıray'ın haberine göre rektör İnci tarafından akademisyenlere gönderilen bir e-postada İnci'nin şu ifadeleri yer aldı:

"Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları,
Son günlerde, 7 Nisan 2025 tarihinden itibaren derslerin ve sınavların boykot edilmesine yönelik bazı organize girişimlerde bulunulduğu, bu faaliyetlere öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın dâhil edilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir.
Bu kapsamda, 7 Nisan itibarıyla Rektörlüğümüz tarafından her bir dersin ve sınavın planlandığı şekilde yüz yüze ve zamanında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği titizlikle takip edilecektir. Rektörlükten gerekli izinler alınmaksızın yüz yüze yapılmayan veya çevrimiçi (online) ortama aktarılan ders ve sınavlara ilişkin olarak, ilgili öğretim elemanları hakkında disiplin ve ceza soruşturmaları başlatılacak; ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.
Tüm mensuplarımızın bu süreçte sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır.
Akademik faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde
sürdürülmesi ve üniversitemizin huzur ortamının
korunması adına göstermiş olduğunuz anlayış ve
duyarlılık için teşekkür eder, başarılı bir eğitim-öğretim dönemi dilerim.
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
Rektör"

 

 

Etiketler Naci İnci rektör boğaziçi üniversitesi boğaziçi soruşturma
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