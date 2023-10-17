Boğaziçi Üniversitesi'nde harem-selamlık havuz dönemi
Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan kapalı havuz ve fitness salonuna ‘cinsiyet ayrımı’ getirildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin ‘Hisar Kampüs Kapalı Havuz ve Fitness Salonu’yla ilgili ‘saat güncellemesi’ yapıldı.
Boğaziçi yönetimi tarafından atılan e-postaya göre tesis salı 7.30-10.00, çarşamba 17.30-19.00 ve perşembe 07.30-10.00 arasında yalnızca kadınlara; salı 17.30-19.00, çarşamba 07.30-10.00 ve cuma 07.30-10.00 arasında yalnızca erkeklere hizmet verecek.
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