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Boğaziçi Üniversitesi'nde harem-selamlık havuz dönemi

Boğaziçi Üniversitesi'nde harem-selamlık havuz dönemi
Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan kapalı havuz ve fitness salonuna ‘cinsiyet ayrımı’ getirildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin ‘Hisar Kampüs Kapalı Havuz ve Fitness Salonu’yla ilgili ‘saat güncellemesi’ yapıldı.

 Boğaziçi yönetimi tarafından atılan e-postaya göre tesis salı 7.30-10.00, çarşamba 17.30-19.00 ve perşembe 07.30-10.00 arasında yalnızca kadınlara; salı 17.30-19.00, çarşamba 07.30-10.00 ve cuma 07.30-10.00 arasında yalnızca erkeklere hizmet verecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bulunan kapalı havuz ve fitness salonuna ‘cinsiyet ayrımı’ getirildi.

Etiketler Boğaziçi Üniversitesi havuz harem selamlık havuz kullanımı kısıtlama
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