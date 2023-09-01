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Boğaziçi’ndeki sessiz protestoya soruşturma

Boğaziçi’ndeki sessiz protestoya soruşturma
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında gerçekleştirilen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında soruşturması başlattı.

İstanbul'daki Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, 4 Ocak 2021 tarihinden bu yana her mesai günü 12.15-12.30 arasında kişisel iradeleriyle kampüs meydanında toplanarak cüppelerini giymiş şekilde rektörlüğe sırtlarını dönüp ‘akademik nöbet' adı verilen ayakta durma eylemini gerçekleştiriyor.

Sözcü gazetesinden Batuhan Serim'in haberine göre bu sessiz ve barışçıl eylem ile akademisyenler, üniversitenin özerk, özgür ve demokratik yapısını zedeleyen uygulamaları protesto etmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçlıyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, öğle tatillerinde Güney Kampüs meydanında gerçekleştirilen 15 dakikalık sessiz protesto eylemine katılan öğretim üyeleri hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Bugüne kadar 13 akademisyen hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının gerekçesi olarak; eylemlerin ‘kanuna aykırı' ve ‘üniversite işleyişini bozucu nitelikte' olduğu öne sürüldü.

 

(Kaynak)

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