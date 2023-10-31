Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP yolunda

CHP’den önce geçici sonra kesin ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye dönüyor. Özcan, CHP’ye dönecek Bolu Delegeleri Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek....

Haber3.com // Baha ÜLGEN

CHP’den önce geçici sonra kesin ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan CHP’ye dönüyor.

Haber3.com'dan Baha Ülgen'in haberine göre ‘’Cumhuriyetin 100. Yılı’’ nedeniyle CHP’den ihraç edilen veya üyelikleri askıya alınan isimlere CHP Parti Meclisi ‘’Af’’ getiriyor.

CHP’den kesin ihraç edilen Özcan İmamoğlu’nu CHP Genel Başkan adayı olması için çağrı yapmıştı. Özcan daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek ‘’Değişim ve Adalet Yürüyüşü’’ başlatan ve yürüyüş sonunda CHP Genel Merkezinde ‘’koltuklu’’ protesto eylemi yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın CHP’ye geri dönmesi için Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi aracı oldu.

İlgezdi, Ataşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta Bolu Kurultay Delegeleri ile bir araya geldi. Delegelerin Tanju Özcan’ın CHP’ye geri dönmesi ve Yerel Seçimlerde yeniden aday gösterilmesini talep ettiler. İlgezdi’nin Genel Merkez üst yönetimiyle yaptığı istişare sonucu Özcan yeniden CHP’ye dönecek Bolu delegeleri de kurultay da Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verecekler.