Bolu Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın irtikap soruşturmasında tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi, cuma günü başkan vekili seçecek.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün 'icbar ile irtikap' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karar sonrası Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırıldı. Özcan'dan boşalan başkanlık görevine belediye meclisinden yeni bir başkan vekili seçilecek.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma nedeniyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarihli ve 2026/48 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmıştır. Tanju Özcan, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 03.03.2026 tarihli ve 126924 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca; Bolu Belediye Meclisi'nin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere, Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 06 Şubat 2026 Cuma günü saat 15.00'te toplanması valiliğimizce uygun görülmüştür. Belirtilen tarih ve saatte Bolu Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçimi yapılacaktır" denildi.

CHP, 21 üye ile mecliste çoğunluğu elinde bulundururken; AK Parti 8, MHP ise 2 üyeye sahip. 

