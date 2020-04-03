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  3. 03 Nisan 2020 19:03

Bolu Belediyesi'nden suya yüzde 50 indirim !

Bolu Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan kararla, kentte su ücretlerine 2 ay süre ile yüzde 50 indirim yapıldı.

Bolu Belediyesi'nden suya yüzde 50 indirim !
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Geçtiğimiz günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapma çağrısının ardından belediye meclisi, valilikten alınan özel izinle olağanüstü toplandı. Üç gündem maddesiyle gerçekleşen ve Tanju Özcan ile meclis üyelerinin maske, eldiven taktığı toplantıda su fiyatları, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın teklifiyle, iki ay süreyle yüzde 50 indirildi.

SALGIN DEVAM EDERSE İNDİRİM UZAYABİLİR

Karar "oy çokluğu" ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca, salgının devam etmesine karşın, su indiriminin uzatılabilmesi için belediye encümenine de yetki verildi.

İHA

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