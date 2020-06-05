Bomba iddia: ''Süleyman Soylu'nun yerine gelecek isim...''

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, son günlerde kabine değişikliği yapılacağında dair dolaşan listeyi bugünkü köşesine taşıyarak, "Ülkede işler ne zaman ters gitse, Ankara'da 'kabine değişikliği' senaryoları konuşulur. Birileri gönlünden geçenleri yazar, birileri ise akıllı tahminler yapar. Yine öyle bir süreç yaşıyoruz" yorumunu yaptı.

Zeyrek olası bir kabine değişikliğinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerini MİT Başkanı Hakan Fidan'ın alabileceğini belirtti.

Zeyrek, "Malum ateş olmayan yerden duman da çıkmaz. Bu nedenle gelin kabine değişikliği iddialarının ciddi detaylarına da bakalım: Süleyman Soylu, istifa edip vazgeçmesini anlatırken 'Yarın belki başka bir şey olacak. Bu sefer ‘gitme' diyenler teşekkür edecekler' demişti. Bunu ilk kabine değişikliğinde görevden alınacağı beklentisine yormak mümkün. Soylu giderse, İçişleri Bakanlığı'na en yakın isim MİT Başkanı Hakan Fidan. Güvenlik bürokrasisiyle yıllardır birlikte çalışıyor ve Soylu giderse ortaya çıkabilecek büyük boşluğu bir tek o doldurabilir." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Berat Albayrak'ın görevinin değişmesini beklemiyorum. Ancak değişirse de daha önce Ali Babacan'da olduğu gibi Dışişleri Bakanı olması daha büyük ihtimal. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı bölünürse, Adnan Bali ve Naci Ağbal'ın kabineye girmesi de sürpriz olmayacaktır. Albayrak, Dışişleri Bakanı olursa, Mevlüt Çavuşoğlu da Turizm Bakanı olacaktır." görüşünü savundu.

Zeyrek, "Antalya'yı kaybeden Menderes Türel'in ve Ankara'yı kaybeden Mehmet Özhaseki'nin kabineye alınarak ödüllendirilmesi son derece düşük bir ihtimal. Fahrettin Altun'un Kültür Bakanı olacağına dair söylentileri daha önce de bir kaç değişik kaynaktan duymuştum. Ancak Altun, daha önceki basın danışmanlarının aksine, Erdoğan'ın iletişim stratejisini, gazetecilerle/medya kuruluşlarıyla diyaloğun ötesinde bir boyuta taşıdı ve bir sistem kurdu. O sistemi yaşatabilecek, aynı çizgiyi sürdürecek biri bulunmadan Cumhurbaşkanlığı'ndan gönderilmeyecektir. Dolaşan listelerdeki gerçekçi bir boyut da bazı bakanlıkların bölünmesi. Hazine ve Maliye, Çalışma ve Aile, Turizm ve Kültür bakanlıkları bu bakanlıkların başında geliyor. Zamanlama konusunda ise en erken iki ay, en geç dört ay diyenler var." ifadesini kullandı.