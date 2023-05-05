  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Güncelleme:

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,07 azalışla 4.481,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 4.481,40 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,59 ile iletişim oldu.

Dün 4.440-4.580 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kaybederek günü 4.484,35 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin risklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler bist borsa istanbul düşüş endeks bist 100
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonluk araçlar alev alev yanarak kül oldu
Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu
Cennette kabus! Fethiye'de paraşütçüler ölümden döndü
Yerli otomobil TOGG'a yeni özellik.... Togg CEO’su Karakaş açıkladı
Ece Üner'den Hizbullahçıya af, Gülşen'e hapis cezasına çok sert tepki
Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa'nın sırrı çözüldü
Benzin ve motorinde çifte indirim
Ünlü anketçi Bekir Ağırdır'dan 2'nci tur için dikkat çeken iddia
AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''
Dolar/TL'den yeni zirve! Altın ve Euro da uçuyor