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Borsa'da 5 hisseye daha tedbir kararı

Borsa'da 5 hisseye daha tedbir kararı
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Satışların sürmesinin ardından Borsa İstanbul, beş şirketin hisselerine tedbir kararı aldı.

Dün düşüş eğilimini yedinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybıyla 4.976,55 puandan tamamlamıştı.

 Borsadaki düşüş bugün de devam ediyor. Sabah ilk açılışta yükselen borsa dalgalanarak düşüşe geçti. Düşüş 12:51 itibariyle yüzde 1,5 seviyesinde.

Düşüş sonrası Borsa İstanbul’dan beş hisseye tedbir geldi.

Borsa İstanbul açıklamasına göre bir ay süreyle açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilen hisseler şöyle: Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tiçaret A.Ş. (GESAN), Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGE), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SKTAS), Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş.(TEKTU).


Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (EUYO) hisse senetlerineyse emir paketi tedbiri kondu.

 

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