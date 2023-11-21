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Boşanma davası için adliyeye tekerlekli yatak ile getirildi

Boşanma davası için adliyeye tekerlekli yatak ile getirildi
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Kayseri'de Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davası için adliyeye tekerlekli yatak ile getirildi.

Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi.

Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

Boşanma davası için adliyeye tekerlekli yatak ile getirildi - Resim : 1

Etiketler boşanma dava adliye
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