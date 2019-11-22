Bu iddia olay olur: Sahte diplomalı Suriyelier!

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı akınına uğradığı 2011-2014 yılları arasında, sahte Suriye lise diplomasıyla Türkiye’deki üniversitelere giren Suriye kökenli şahısların tespitinin yapılması, üniversite eğitimi için belge sunan sığınmacıların Suriye liselerinden mezun olup olmadıklarının tespit edilip sahte diplomalıların Türkiye’deki üniversitelerden kayıtlarının silinmesi ve mezun olanların ise diplomalarının geçersiz sayılıp gerekli adımların atılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep etti.

"TÜRKİYE’NİN İYİ NİYETİ SUİSTİMAL EDİLDİ"

Meclis araştırması önergesinin gerekçesinde, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için hiçbir ülkenin yapamayacağı fedakarlıkları yaptığı belirtilerek, “Suriyeli çocuk ve gençlerin eğitim hayatlarının kesintiye uğramaması konusunda hızlıca birtakım adımlar atılmıştır. Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Suriyeli öğrencilere, terk ettikleri ülkeleri Suriye’de liseyi bitirdiklerine dair belge, diploma sunmaları halinde üniversite eğitimine devam edebilme imkanı sunulmuştur. Sadece Suriye diploması getirerek, Suriye’de liseyi bitirdiğine dair belgeyi getirerek Türkiye’de üniversiteye başvurma hakkına sahip olma uygulaması, 2014 yılına kadar sürmüştür. Her ne kadar 2014 yılından sonra diploma sunma uygulaması kaldırılarak sınavla seviye tespit etme, denklik alma uygulaması getirilse de 2011-2014 yılları arasında sağlanan kolaylıklar suistimalleri de beraberinde getirmiştir” denildi.

"SURİYELİLER DE 'İÇİMİZDE SAHTE DİPLOMALILAR VAR' DİYOR"

Türkiye’deki Suriyeli vatandaşların da kendi aralarında yüksek sesle “sahte diplomayla üniversiteye giren Suriyeli öğrenciler” meselesini konuştuğu hatırlatılarak, “2011-2014 yılları arasında sahte Suriye lise diplomasıyla Türk üniversitelerine giren Suriye vatandaşlarının olduğu iddia edilmektedir. Türkiye’de ikamet eden Suriyeli sığınmacılar tarafından bile ‘Sahte lise diplomasıyla denklik alan ve bu şekilde üniversiteye girmiş Suriyeli öğrenciler var’ iddiası dillendirilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"O YILLARDA DENETİMSİZLİK VARDI"

2011-2014 yılları arasındaki denetimsizliğe dikkat çekilen önergenin gerekçesinde şöyle devam edildi: “Türkiye’nin Suriyeli sığınmacı akınına uğradığı, sistemin henüz oturmadığı 2011 ve 2014 yılları arasında bir denetimsizliğin, bir boşluğun olduğu aşikardır. O dönemde iktidarın tutumu, ‘Diplomanı onaylat, getir. Ondan sonra üniversite sınavına mı gireceksin, işe mi gireceksin, devam et’ şeklindeydi. Ülkemize kaçan Suriyelilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenlerin muhatap olarak kabul etmediği Beşşar Esad yönetimine bağlı kurumlardan, kanlı çatışmaların yaşandığı ülkelerinden lise eğitimi gördüklerine ilişkin belgeleri temin etmelerinin kolay olmadığı ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetenlerin desteklediği Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Suriye Geçici Hükümetine bağlı Gaziantep merkezli eğitim bakanlığının verdiği, onayladığı mezuniyet belgelerinin, diplomaların geçerliliği ve gerçekliği de tartışmalıdır. Bu yüzden kendi adlarına düzenledikleri sahte diplomayla, kendilerini Suriye’den mezun olmuş gibi gösteren belgelerle üniversite okuyan Suriyeli öğrenci meselesi, yabana atılacak, görmezden gelinecek bir mesele değildir.”

"TEHLİKE SANILDIĞINDAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

Gerekçede, istisnai vatandaşlıktan yararlanarak Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar arasında Suriyelilerin birinci sırada olduğu hatırlatılarak şunlar kaydedildi: “Türkiye’deki üniversitelerde binlerce Suriyeli okumaktadır. Türk vatandaşlığına geçişte üniversite okuyan Suriyeli öğrencilere öncelik tanınmaktadır. Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlerde okuyan veya mezun olan, güvenlikle ilgili alanlara yönelen ve vatandaşlığa kabul edilen Suriyeliler arasında sahte diplomayla üniversiteye yerleşenlerin olabileceği ihtimali, durumun ciddiyetini kavramamıza yardımcı olacaktır.”

"SAHTE DİPLOMALILARIN KAYITLARI SİLİNSİN"

CHP’li Mahmut Tanal ile arkadaşları, önergede taleplerini şöyle dile getirdi: “2011-2014 yılları arasında Türkiye genelindeki üniversitelere sahte Suriye lise diplomasıyla giren Suriye kökenli şahısların tespitinin yapılması, üniversite eğitimi için belge sunan sığınmacıların Suriye liselerinden mezun olup olmadıklarının tespit edilip sahte diplomalıların Türkiye’deki üniversitelerden kayıtlarının silinmesi, mezun olanların ise diplomalarının geçersiz sayılıp gerekli adımların atılması amacıyla Anayasa’nın 98, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması uygun olacaktır.”