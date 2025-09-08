Bülent Arınç: ''Türkiye ne gördüyse AK Parti sayesinde gördü''

AK Parti'nin kurucularından eski milletvekili ve TBMM Başkanı Bülent Arınç, Türkiye'deki yolların, hastanelerin, barajların, göletlerin, enerjinin AK Parti sayesinde olduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesindeki bi otelde düzenlenen "Soframız Bir Davamız Bir" programında partililere hitap etti. Programa AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ile AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da katıldı.

Siyasi hayatına Milli Selamet Partisi ile başladığını hatırlatan Bülent Arınç, Refah ve Fazilet Partilerinde iki dönem milletvekilliği yaptığını, AK Parti'nin kuruluşunda yer aldığını ve üç dönem Manisa Milletvekili olarak görev yaptığını belirtti. Arınç, bugün aynı görevi oğlu Ahmet Mücahit Arınç'ın sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Elimizden ne geliyorsa eksiği olmadan fazlasıyla çalışmalıyız ki AK Parti'nin 22-23 yıllık iktidarını devam ettirelim" dedi.

AK Parti iktidarının Türkiye'ye kazandırdığı hizmetlere dikkat çeken Arınç, "Türkiye ne gördüyse Allah için ben içinizde bunu çok fazla yaşamış bir kardeşinizim. AK Parti sayesinde gördü. Bu yollarımız AK Parti sayesinde oldu. Bu hastanelerimiz AK Parti sayesinde oldu. Bu barajlarımız, göletlerimiz, enerjimiz AK Parti sayesinde oldu. Bizzat içinde bulunduğum için söylüyorum. Hepsi bunlardan dolayı milletimizden hem dua aldık, hem oy aldık" diye konuştu.

"Bal gibi olur"

AK Parti'nin 23 yıldan beridir iktidarının devam ettiğini vurgulayan Arınç, "2017'ye kadar seçimlere girerdik. Parlamenter sistem vardı. 1. parti olurduk. Yüzde 34,5'la başladık 2002'de. Yüzde 41'lere, 45'lere geldik. Yüzde 49,5, yüzde 50'lere geldik. Değişen oranlarda biz hep iktidar olduk. Çünkü 1. partiyiz. Meclisin neredeyse üçte ikisi bizim oluyordu. Şimdi ittifak sistemi var. Yine ittifak sisteminde en çok milletvekili bizim. Ama yanımızda bir veya birkaç partide ortak bu işi devam ettiriyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizim de gönülden bir hedefimiz var. Yüzde 35-40'ta kalan oyumuz şimdi yüzde 50 olur mu? Bal gibi olur. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. İnşallah bu beraberliğimizi devam ettirelim. Cumhurbaşkanımızın da hepimizin de hedefi tekrar yüzde 50'leri alacak bir AK Parti'yi ortaya çıkaracağız. Sizi, bu çalışmalarınızla millet tekrar başa getirecek. Ben bundan eminim. Çünkü yaşı 23-24 olanlar biz geldiğimiz gün doğanlar bugün bu yaşta ne gördülerse bizim sayemizde gördüler. Sayemizde derken küçümsemek için söylemiyorum. Geçmişte bizim yaşımızda olanlar ne yol gördü, ne baraj gördü, ne gölet gördü. Çok şükür bunları biz yaptık, sizden aldığımız güçle yaptık. Düşünebiliyor musun? tek başına iktidar. Ben 1950'den itibaren yakın siyasi hayatı takip ediyorum. 1970'den itibaren de içindeyim. 3'lü koalisyonlar, 4'lü koalisyonlar ömürleri bir yılı geçmiyor. Biz geldik 60. hükümeti kurduk. 60. hükümete kadar hükümetlerin ortalamasını çıkardık. Bir yıl iki ay çıktı. Bunların içerisinde 5 ay süren de var, iki sene süren de var. Bizden önce MHP, ANAP koalisyonu vardı. 3 yılı zor buldular. Sonunda bize teslim edip gittiler. Çok şükür millet bize güvendi ve biz de o güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadık." dedi.

"CHP birbirini yemeye başladı"

Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda tabii Türkiye'nin başından çok işler geçti. Bütçe imkanlarımız farklılaştı ve bazı hizmet aksamaları oldu. Bir taraftan enflasyon, bir taraftan maaşlardaki erime falan. Bunlar bir ülkenin doğal akışı içerisinde yaşayacağı imtihanlardır. Bu imtihanlardan da başarıyla geçeceğiz. Biraz sabrederek, biraz da gayret ederek, bu yolda çabalayarak. O yüzden halkımız geçmişte yaptığımız hizmetlerimiz ve bugün devam eden çabalarımız sebebiyle hala gözünü AK Parti'den ayırmıyor. Bunu bir nimet olarak düşünelim. Bu bizim büyük bir kazancımızdır. İkincisi de bizden başka gidecek bir parti de yok ki. İşte mahalli seçimlerde başarılı olduğu görülen Cumhuriyet Halk Partisinin bugün içine düştüğü hal. Birbirlerini yiyorlar. Birbirleri aleyhinde tanıklık yapıyorlar. 'Sen az yedin, ben çok yedim' kavgasına giriyorlar. Onları Allah korusun. Yani neden biz geçen seçim Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda bile olsa yüzde 52 ile kazandık? Çünkü vatandaş bakıyor. Burada bir Tayyip Erdoğan var. Bu sözünün eri bir adam. Akşam söylediğini sabah yapan bir insan. Peki bunun rakibi kim? İşte Kılıçdaroğlu diye birisi. Peki ne yapacaktı Türkiye'yi yönetecek? Yanına 8 tane yardımcı alacakmış. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil. Saymakla yoruluyor insan. Altı tanesi genel başkan, iki tanesi de belediye başkanı. Bu adam akşamdan sabaha bir iş yapıyor da, bu adam nasıl yapacak? Gidecek diyelim ki Davutoğlu Babacan'a, 'ben bir düşünmem lazım. Benim de teklifim olacak. Babacan'a gidecek, Gültekin'e gidecek, ona gidecek, buna gidecek. 8 kişiye 8 ay verdikten sonra hangi işini yapabilirsin? Hangi işte başarılı olabilirsin? Vatandaş bunu düşünür. Vatandaşımız bizim ariftir. Ne zaman, nasıl, kimin için oy kullanacağını bilir. Ben 1999 seçimlerine milletvekili adayı olarak katıldım. O zaman mahalli seçimlerde birleşti. 1999 Nisan ayında. Belki o günleri hatırlayanlarınız vardır. Tam 6 tane, 7 tane sandık yan yana koydu. Millet de bu işin keyfini çıkarmasını biliyor. Belediye başkanlığı da farklı kullandı. Meclis üyeliğinde farklı kullandı. İl genel meclis üyelerinde farklı kullandı. Ortaya yeni bir tablo çıktı. Yani mahalli seçimlerde genel seçimlerin birbirinden farklı olduğunu bilmemiz mahalli seçimlerde adayın şahsı önemli olduğu kadar milletvekili seçimlerinde ve cumhurbaşkanı seçimlerinde hem parti hem de o şahıslar çok önemli. O yüzden bugün Manisa'da belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Manisa'mızın seçtiği güzel bir insandır. Kaderi böyle olmuş. Mecliste yaptığı konuşmayı hala unutmuyoruz. Biz insanımıza saygı duyuyoruz. İstiyoruz ki Manisa için faydalı işler yapsınlar. Partizanlık yapmasınlar. Manisa'nın neye ihtiyacı varsa bunu yerine getirsinler. Çok şükür bu noktada biz böyle düşünürken onlar birbirleriyle kavga ederlerse, onlar partizanlık yaparlarsa, onlar menfaati ön planda tutarlarsa, inanın Manisalı bunu sonuna kadar hazmedemez, sabredemez. Önümüzdeki dönem bunun cezasını keser. Biz de kaybettiğimiz yerlerde bazen tekrar kazanamıyoruz. Bu da vardır. Ama biz önümüzdeki seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı seçimini, hem milletvekili seçimlerini, hem de bir Manisalı hemşehrimiz olarak Manisa'yı dikkate alarak hiç eksiksiz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eşlerimiz bazen beraber, bazen kadın kollarımızla birlikte ki o da çok gayretli kardeşimiz, mutlaka birebir ziyaretlerle, komşuları toplayarak, arkadaşlık çevresini genişleterek AK Parti'nin Türkiye için ne kadar lüzumlu ve önemli olduğunu her zaman anlatmalıyız. Bunu anlatırsak insanlar zaten gönlü bizde."

"Türkiye'deki her 100 kişiden 78' AK Parti'ye oy vermiştir"

"Türkiye'de 100 kişiden 78'i bu süreç içerisinde en az bir defa AK Parti'ye oy vermiş insandır" diyen Arınç, "Bu başka insanlar için başka partiler için yok. Vatandaş bizlere oylarını ya mahalli seçimde vermiştir, ya referandumda vermiştir, ya milletvekili seçiminde vermiştir. Bizim de böyle bir akrabalığı olan insanın en azından bir defa iki defa el sıkıştığımız bir insanın bize ters dönmesi mümkün değil. Yeter ki bizden bir yanlışlık görmesin. Onların dezavantajı bizim avantajımız bu. Biz herkesin yüzüne bakmışız. Herkese bir selam vermişiz. Herkes de bize bir defa, iki defa oy vermiş. Şimdi bu aradaki soğukluğu giderecek, ülkenin şartlarında her gün yeni, olumlu işler yaparak bu da Ankara'nın işi. İnşallah tekrar halkımıza kucaklaşacağız, barışacağız ve yeniden çok güçlü bir şekilde hizmet kervanı devam edecek. Türkiye'deki istikrar AK Parti'nin iş yapan bir parti olduğunu gösterdiği içindir. Bizim millet öyle lafa çok bakmaz. Yani lafı söyleyeni de beğenir, sever ama iş yapan insanı da unutmaz" şeklinde konuştu.

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Bu güzel akşamda ilçe yönetim kurulumuz ve kıymetli eşleriyle gönül soframızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için bu akşamı daha da anlamlı kılan çok değerli konuklarımız var. Türk siyasetinde bir ekol haline gelmiş, devlet adamlığını vakar ve tevazu ile birleştirmiş, gönüllerde müstesna bir yer edinmiş 22. Dönem TBMM Başkanımız Sayın Bülent Arınç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Mücahit Arınç'a da değinen Nalband, "Manisa'mızın her meselesine sahip çıkan, sorunları çözüme kavuşturmak için gece gündüz çalışan bir kardeşimizdir. Meclis kürsüsünde Manisa'yı temsil ederken, sokakta vatandaşın yanında bulunurken aynı samimiyet ve tevazu ile hareket etmesi bizleri gururlandırmaktadır" diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç ise yaptığı konuşmada, teşkilatlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, birlik ve beraberliğin AK Parti'nin en büyük gücü olduğunu söyledi.

Program, katılımcıların aileleriyle birlikte buluştuğu samimi bir ortamda devam etti.

İHA