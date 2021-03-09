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Burger King 8 Mart paylaşımı için özür diledi

Burger King 8 Mart paylaşımı için özür diledi

Uluslararası zincir restoran şirketi Burger King, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı "Kadının yeri mutfaktır" paylaşımı nedeniyle kadınların tepkileri üzerine özür diledi.

Burger King'in 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşım, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının tepkisiyle karşılaştı.

"Kadının yeri mutfaktır" başlıklı paylaşımında şirket, restoran sektöründe kadınların az sayıda olmasına dikkat çekmeye çalışsa da, kullandığı 'provokatif dil' nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

Şirket, paylaşımlarının tamamında "Kadının yeri mutfaktır, tabii ki eğer istiyorlarsa. Hala şeflerin yüzde 20'si kadın. Bir mutfak kariyeri fırsatı ile birlikte, kadın çalışanların sayısını artırarak restoran endüstrisindeki cinsiyet oranını değiştirme misyonundayız" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkiler üzerine daha sonra paylaşımını silen Burger King, yayınladığı açıklamada ise şunları söyledi:

"İlk Tweet'imiz yanlış anlaşıldı ve özür dileriz. Amacımız, İngiltere mutfağında yer alan profesyonel aşçıların yalnızca yüzde 20'inin kadın olduğuna dikkat çekmek ve aşçılık bursu vererek bunu değiştirmeye yardımcı olmaktı. Bir sonraki sefere daha iyisini yapacağız."

Etiketler burger king 8 mart paylaşım özür özür diledi
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