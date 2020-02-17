Burhan Kuzu: ''Abant Platformunun müdavimiydim''

Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, FETÖ organizasyonu olan Abant toplantılarının “müdavimi” olduğunu kabul ederek, “Abant Platformunun elbette ki müdavimiydim. Tüm toplantılarına katıldım. Harun Tokak’la da derin dostluğumuz vardı. Bunlara bir Hizmet Hareketi olarak katıldım. Ama 15 Temmuzda gerçek yüzleri ortaya çıktı. Darbecilerin yanında nasıl durabilirim?” ifadelerini kullandı.

Kuzu’nun açıklamasında, AK Parti’nin FETÖ’ye karşı milat olarak kullandığı 17-25 Aralık tarihlerini 15 Temmuz’a çekmesi ise dikkat çekti.