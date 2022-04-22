Bursa ve İstanbul'da saldıran teröristler tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.

NTV yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da cezaevi aracına bombalı saldırı ile İstanbul Gaziosmanpaşa'da TÜGVA binasının yanında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Her iki saldırının da faillerini tespit ettiklerini açıklayan Soylu, ''Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DHKP-C terör örgütleri gerçekleştirdi'' dedi.

Öte yandan Bakan Soylu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili "Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Safranbolu'dan katıldığı NTV canlı yayınında Gökhan Gerçek'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

(Bursa ve İstanbul'daki EYP'li saldırılar) Öncelikle bugün Jandarma 33. Dönem Komando Uzman Erbaş Mezuniyet Törenini yaptık. Tören devam diyor. Türkiye terörle mücadelede çok önemli adımlar attı. Hem profesyonelleşme de hem de teknolojik olarak çok önemli adımlar attı. Terör örgütünün olduğu bölgelere Türkiye çok büyük yığınaklar yaptı.

Elbette ki, terör örgütleri fırsat kollarlar. 15 Temmuz'dan bugüne kadar çok sayıda terör eylemi engellendi. İçerideki terörist sayısı 150'ye düştü diye operasyonlar bitmiyor. Terör örgütü kırsalda etkinliğini kaybetmiştir, ancak mağaradadır ve mağaralarından çıkmaya korkmaktadırlar. Alan yayılması yaptık.

Terör örgütünün talimatı şudur, kırsalda bu eylemleri gerçekleştirebilme kabiliyetini kaybettiniz, bunları metropollerde yapın, bize bir alan açmaya çalışın. Terör örgütü ses getirecek eylem peşinde. Bazı hücreler var.

"SALDIRILARIN FAİLLERİNİ TESPİT ETTİK"

Bursa'daki İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Bursa'daki eylemi MLKP, İstanbul'daki eylemi DKP-BÖG gerçekleştirdi. PKK'ya taşeronluk yapan iki örgüt.

Biz yılbaşından itibaren 25 eylemlerini engelledik. Bir tanesinde 52,5 kiloluk patlayıcı ele geçirmiştik.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

2019 seçimlerinde gündemde sanki Türkiye sığınmacıları kendi üretmiş gibi seçimin konusu hale getirildi. Muhalefet toplumu provoke etmek bunu bir siyaset haline getiriliyor. Alenen sığınmacı düşmanlığı yapılıyor. Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli geçici sığınmacı var.

Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz. Biz tedbir almamış olsaydık bugün Türkiye'deki kaçak göçmen sayısı 10 milyonun üzerine çıkardı.

Türkiye yurt içinde tüm kaçak göçmenleri yakalıyor. Yakalanan 322 bin kişi geri gönderildi. Türkiye'den Avrupa'ya geçen kaçak göçmen sayısı toplam 638 bin kişi.

Yaklaşık 500 bin sığınmacı gönüllü döndü. Sığınmacılar gönüllü olarak geri dönmeli. Zorla gönderildiğinde uluslararası anlaşmalar ihlal edilmiş olur. Peki nereye geri döndüler? Bizim oluşturduğumuz güvenli bölgeye döndüler. Eleştirenlere soruyorum eğer TSK güvenli bölgeyi sağlamamış olsaydı sığınmacılar nereye dönecekti?

İdlib, Cerablus bölgesi... Buralarda biriket ev projesi yapıldı. Aileler yerleştirildi. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. Güvenli bölgeyi Türkiye'deki Suriyelilerin yaşayabileceği, ekmek paralarını kazanabileceği bir yer haline getirmeye çalışıyoruz.

Bir ülkenin göçmen politikası konusunda ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Sınırımızın içince ve içinde kamplar oluşturduk. Göç merkezlerimizi ve geri gönderme merkezlerimizi kurduk.

"SURİYELİLERE BAYRAM İZNİ YOK"

Bizim orada iç içe olduğumuz bölgeler var. Ticaret yapılan bölgeler var. Bahçeli'nin de ifade ettiğimi gibi "madem bayramda gidiyorlar orada kalsınlar" gibi. Milletimiz tarafından da bu söyleniyor. Yaklaşık 2-3 bayramdır pandemi nedeniyle biz bu gidişleri durdurmuştuk zaten. Öncesinde açmamızın sebebiyse şuydu, gitsinler güvenli bölgeleri görsünler ve yüzde 60'ı kaldı. Valiliklerimize bildirdik, bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek.