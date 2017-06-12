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  3. 12 Haziran 2017 08:05

Bursa'da ''Gaygubet'' operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da 'FETÖ'ye yönelik operasyonda ''Gaygubet'' evlerinde faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da ''Gaygubet'' operasyonu: 11 gözaltı
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Bursa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 'Gaybubet' olarak adlandırılan mahrem evlerde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 2'si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri  ihbar üzerine, bazı kişilerin 'Gaybubet' evlerinde FETÖ/PDY adına toplantılar düzenledikleri burada örgütün faaliyetlerini sürdürdükleri ve bu evlerde saklandıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Bursa'da çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda  2'si yabancı uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bir bölümünün örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' programını kullandıkları ve örgüt üyelerince 'Gaybubet' olarak adlandırılan bu evlerin gizliliğine azami derecede özen gösterildiği ifade edildi. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na  sevk edilecek.

DHA

operasyon , bursa , gaygubet