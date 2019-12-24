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  3. 24 Aralık 2019 09:54

Büyük FETÖ operasyonu: 88 gözaltı !

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 gün önce başlatılan FETÖ operasyonlarında 32 farklı ilde 40’ı muvazzaf toplam 88 şüpheli askerin 68’inin yakalandığını duyurdu...

Büyük FETÖ operasyonu: 88 gözaltı !
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 gün önce başlatılan FETÖ operasyonlarında 32 farklı ilde 40’ı muvazzaf toplam 88 şüpheli askerin 68’inin yakalandığını duyurdu. Açıklamada 20 firari askerin açığa alındığı vurgulandı.

Başsavcılığın açıklamasında 1 şüphelinin “sağlık durumu nedeniyle bilahare ifadesi alınmak üzere” gözaltı kararının iptal edildiği belirtildi.

4’ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldığı açıklanan duyuruda, 43 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“20 şüpheli mevcut delil durumu/hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakılmıştır.

20 şüpheli firari konumda olup, muvazzaf şüphelilerin tamamı ilgili Komutanlıklarınca açığa alınmıştır.”

 

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