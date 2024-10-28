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Çakıcı ile cübbeli ''neden görüştüklerini'' açıkladı

Çakıcı ile cübbeli ''neden görüştüklerini'' açıkladı
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MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik çağrısını günlerdir yerden yere vuran ancak dün Alaattin Çakıcı ile yaptığı görüşmenin ardından Bahçeli için yaptığı destek açıklamasıyla dikkat çeken cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü Çakıcı ile neden görüştüğünü açıkladı.

Kamuoyunda "cübbeli Ahmet" olarak ünlenen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıyı tartışmayı devam ederken, Bahçeli'ye en sert tepkiyi veren isimlerin arasında yer almıştı.

Günlerdir Bahçeli için demediğini bırakmayan Ünlü sürpriz bir görüşme sonrasında bu eleştirilerini çöpe atıp Bahçeli'yi destekleme kararı aldı. Alaattin Çakıcı'yla dün bir görüşme yapan Ahmet Mahmut Ünlü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Gelinen noktada şu gerçek ortaya çıkmıştır ki; Kandil’den Cemil Bayık ve adamlarından gelen açıklamalardan anlaşılan odur ki; Kandil Abdullah Öcalan’ı hiç adam yerine koymuyor ve onun hiçbir etkisi olmadığını açıklıyor. Böylece Devlet Beyefendi’nin: “PKK’nın arkasında Siyonist Yahûdîler ve Amerikalılar var” sözünün doğruluğu ortaya çıkmış oluyor. Demek ki Devlet Bey, Apo’nun güçsüzlüğünü ve Kandil’in direk Siyonizme bağlı olduğunu ifade etmek için bu açıklamaları yapmış. Allâh-u Teâlâ, devletimizi, milletimizi ve İslam dünyasını bütün dâhilî ve hârici tehlikelerden muhâfaza buyursun. Âmîn!" demişti

Cübbeli - Çakıcı görüşmesinin nedeni ortaya çıktı

Ünlü, MHP lideri Bahçeli hakkında değişen fikirleriyle ilgili kendisine gelen tepkiler sonrasında yayınlanan fotoğraf hakkında konuştu. Ünlü Alaaddin Çakıcı ile 3 ile 4’de görüştük. Sohbet ise dün gece çekildi. Bazı resimler paylaşılmış, ben bilmiyorum. Orada Alaattin abi telefonuna bakıyor, ben düğmemi ilikliyorum” dedi.

Ünlü ziyarette nelerin konuşulduğunu da açıkladı. Ünlü "Biz orada rabıta meselesini konuştuk. Çünkü Türkiye'nin beka sorunudur” ifadelerini kullandı.

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Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

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Etiketler cübbeli Cübbeli ahmet ahmet mahmutünlü alaattin çakıcı Devlet Bahçeli
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