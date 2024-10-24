Cübbeli Ahmet'ten Bahçeli'ye: ''Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur''

MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya tepkiler devam ederken kamuoyunda cübbeli olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Bahçeli'ye Muhsin Yazıcıoğlu üzerinden bir örnekle yanıt verdi.

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında teröristbaşı Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" diyen MHP lideri Bahçeli'ye bir yanıt da kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi.

15 yıl önce helikopterinin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir cümlesini aktaran cübbeli Ahmet'in paylaşımı büyük dikkat çekti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan cübbeli Ahmet “Gündem hakkında şöyle bir yorum da benden gelsin” diyerek Bahçeli’ye tepki dolu sözlerle bir paylaşım yaptı.

Ünlü paylaşımında "Bir kere merhum Şehit Muhsin Başkanımız ile otururken şöyle demişti: ‘Ahmet Efendi! Birilerine teklif edildiği gibi bana da: Amerika ile anlaşırsan önün açılır, sen onlara tamam de desteği al, sonra sözünü bozarsın diye teklif geldi. Ben de onlara ‘Ayı ile yatağa giren ezilmeye mahkumdur’ diye cevap vermiştim.’ Allâh-u Teâlâ, rûhunu şâd eylesin, ondaki şuurdan bir nebze de düşmandan nasıl sakınılacağı bilincinden mahrum olanlara nasîb eylesin. Âmîn!" ifadelerini kullandı.

Bahçeli ne demişti ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.