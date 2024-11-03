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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğine kısıtlama
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Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına nedeniyle bazı gemilerin geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Saat 16.00 itibariyle Çanakkale Boğazı kuvvetli akıntı ve sert rüzgar nedeniyle maksimum manevra sürati 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, etkili olan fırtına nedeniyle bazı gemilerin geçişlerine kapatıldı.

DHA

Etiketler çanakkale boğazı gemi trafiği
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