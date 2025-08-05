Çanakkale sahilinde top mermisi bulundu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Çanakkale'de, sahilde patlamamış top mermisi bulundu. Mermi, polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı.
Merkeze bağlı Kepez beldesinde saat 10.30 sıralarında sahilde gezen vatandaşlar, patlamamış top mermisini fark edip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra incelenmek üzere top mermisi polis ekipleri tarafından götürüldü.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol