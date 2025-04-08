  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Çanakkale'de şap alarmı

Çanakkale'de şap alarmı

Çanakkale'de şap alarmı
Güncelleme:

Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığına rastlandı. Çan'a bağlı Kalburcu köyüne hayvan giriş çıkışları geçici süreyle durdurulurken, Biga'da ise tedbir amacıyla hayvan pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı.

Çan ilçesi Kalburcu köyündeki büyükbaş hayvancılık işletmesinde hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kalburcu köyü merkez alınıp 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çan ilçemize bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulguları kesinlik kazanmış; bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçilmiştir. Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatılmış olup, hastalığın kontrol altına alınmasına yönelik tüm tedbirler titizlikle yürütülmektedir. Ayrıca Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durdurulmuştur" denildi.

BİGA HAYVAN PAZARI, 3 HAFTA KAPALI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, çevre il ve ilçelerde artış gösteren şap hastalığı vakaları nedeniyle karar alındı. İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Biga Hayvan Pazarı 8 Nisan itibarıyla 3 hafta süreyle kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Çevre il ve ilçelerimizde şap hastalığı vakalarının artması üzerine ilçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonumuz tarafından alınan şap hastalığına karşı koruma tedbirleri kapsamında; 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle Hayvan Pazarı kapalı olacaktır. 08.04.2025 tarihi itibarıyla 3 hafta süreyle kesim ve ithalat dışında tüm hayvan hareketleri yasaklanmıştır. İlçemiz genelinde halihazırda devam eden şap aşılaması bu süreçte tamamlanacaktır. Kolluk kuvvetlerimizle koordineli olarak yol kontrolleri arttırılacaktır. Alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 Sayılı Kanun uyarınca 105.274,00 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bildirim ve şikayet için (0286) 316 25 24 / 287 no'lu telefonu aramanız önem arz etmektedir" denildi. 

DHA

text-ad
Etiketler Çanakkale şap hayvan pazarı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor
Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor