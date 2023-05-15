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Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama

Canan Kaftancıoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Mücadeleyi bıraktığın zaman kaybedersin! İstanbul örgütümüzle birlikte yine elimizden geleni yapacak ve yine vatandaşlarımızın hem gönlünü, hem oyunu almaya çalışacağız. Son sözü vatandaş söyleyecek ve inanıyorum 2. turda başaracağız."

Etiketler Canan Kaftancıoğlu seçim sonuç
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