Canlı yayında kulis bilgisi verdi: Sinan Oğan kabinede yer alacak mı?

Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı’nın yarınki yemin törenine ve Sinan Oğan'ın kabinede olup olmayacağına dair kulis bilgilerini paylaştı.

Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç ve tv100.com Yazarı Hacı Yakışıklı, Cansu Canan Özgen'in sunduğu Özgür İfade programına konuk oldu. Programda, seçimlerin ardından kurulacak cumhurbaşkanlığı kabinesi konuları ele alındı.

Hacı Yakışıklı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Cumhurbaşkanı’nın yarınki yemin töreninde 45 devletten bakanlar orada bulunacak, 20 devletin yöneticisi orada bulunacak. Muhtemelen Stoltenberg orada bulunacak.

"MİT TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN BİR TANESİ"

Konuşulan isimler elbette var mesela Mustafa Şentop’un ismi ‘Bakan olabilir mi?’ acaba diye geçen isimlerden. İbrahim Kalın ve Hakan Fidan, geçen dönem de konuşuluyordu. Hakan Fidan’ın ihtirasları yok, MİT de bir bakanlık gibi Türkiye’nin en önemli kurumlarından bir tanesi. Hakan Fidan, bir bakan gibi şu anda.

"MİLLETVEKİLLERİNDEN İSİM ALMAYACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

Bu kabine başarı çıtası düşük bir kabine değil, öyle olmadığı için Cumhurbaşkanı %52’yle yine seçildi. Mehmet Nuri Ersoy’la, Fahrettin Koca’nın tekrar kabinede olabileceği konuşuluyor. Mevcut bakanlar dışında, milletvekillerinden isim almayacağını söyleyebilirim.

"OĞAN ÜZERİNDE BÜYÜK BEKLENTİ VAR"

Sinan Oğan, Cumhur İttifakı’na destek verdikten sonra Mevlüt Çavuşoğlu’yla dolaşmaya gitti. Oğan üzerinde Türk dünyasının büyük beklentileri var. Türk dünyasında şu anda inanılmaz bir birleşme var. Sinan Oğan’ın, Türk dünyasıyla ilgili bakanlık dışı bir görevde bekliyorum."

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