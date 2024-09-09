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Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?''

Cem Küçük: ''Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?''
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Dilan Polat'ın 9 ile Engin Polat'ın 10 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük "Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez" ifadelerini kullanarak "Türkiye’de vergi kaçırmayan var mı ?" diye sordu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili görüşlerini paylaştığı yazısında kamuoyunda büyük tepki çeken tahliye kararı için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cem Küçük, yazısında “Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez” görüşünü savundu.

"Şimdi emniyet ve yargı göstere göstere büyük bir operasyon yaptı. Kara para aklama, vergi kaçırma vb. dedi. Her türlü suçlamada bulundu. Vergi kaçırma önemli bir suç ama Türkiye’de vergi kaçırmayan var mıdır acaba? Bir de naylon fatura işi var. Vergi vermemek için naylon fatura Türkiye’de çok yapılan bir şey. Tabii ki ağır suç. Ama Türkiye’de vergi vermemek toplum nezdinde ağır suç kabul edilmez..." diye yazan Küçük, "Gelelim kara para iddialarına... Dilan ve Engin Polat’ın kara para akladığı ya da kumar parasını aklandığına dair tek somut delil yok. Ben 73 sayfalık iddianameyi okudum. Bir gizli tanığın anlattığı dışında bir şey yok. O gizli tanığın anlattıkları da inandırıcı değil. MASAK raporu da ortada. İsnat edilen bir suç yok." ifadelerini kullandı.

Küçük, yazısını, "Toplumun da genel olarak verdiği tepki haklı. Çünkü Dilan ve Engin Polat’ın ağır suç işledikleri yazıldı, çizildi. Toplum da buna inandı, kim olsa inanırdı. Herkes her şeyi sorgulasın. Medyada her gördüğünüze inanmayın. Sorgulayın!.." sözleriyle noktaladı.

 

Cem Küçük'ün yazısının tamamı için...

Etiketler Cem Küçük vergi vergi kaçırma naylon fatura dilan polat Engin Polat
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