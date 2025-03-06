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  3. Cem Yılmaz'ın ''Ufo gören masum köylü'' repliği gerçek oldu!

Cem Yılmaz'ın ''Ufo gören masum köylü'' repliği gerçek oldu

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Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırınca ortaya Cem Yılmaz'ın G.O.R.A. filmindeki "Ufo gören masum köylü, koçum benim" repliğini hatırlatan bu görüntüler çıktı...

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı.

Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi.

Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

İHA

Etiketler dron ufo gören masum köylü esnaf süpürge süpürge sapı
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