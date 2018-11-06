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  3. 06 Kasım 2018 00:02

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia !

Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni iddia !
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Öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. İsmi açıklanmayan Türk yetkililere dayandırılan iddiaya göre Kaşıkçı'nın ölümünden sonra konsolosluktaki delilleri karartmak için uzaman bir ekip Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye geldi.

BBC’ye bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesinin ardından İstanbul’daki Başkonsolosluğuna bir toksikolog (zehir bilimci) ve bir kimya uzmanı gönderdiğini söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan üst düzey yetkiliye göre Ankara, Suudi Arabistan’ın bu uzmanları, Türk ekiplerin girişi öncesi Başkonsolosluğun temizlenmesi için gönderdiğine inanıyor.

İLGİLİ HABER Kaşıkçı'nın oğullarından Suudi yönetimine çağrıSuudiler geçen ay Kaşıkçı’nın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünü kabul etmiş fakat 2 Ekim’de tam olarak neler yaşandığıyla ilgili çelişkili bilgiler vermişti.

Türk yetkililer Kaşıkçı’nın boğulduktan sonra bedeninin parçalara ayrıldığını düşünüyor.

BBC

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