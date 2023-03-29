Cep telefonlarıyla ilgili zam düzenlemesi yürürlükten kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymetini 200 dolardan 350 dolara yükseltilmesine ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı.
28 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 30 Mart itibariyle ithal cep telefonlarında adet başına birim gümrük kıymeti 200 dolardan 350 dolara yükseltilecekti.
Söz konusu tebliğ yürürlüğe girmeden Resmi Gazete’de yayımlanan başka bir tebliğ ile kaldırıldı.
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