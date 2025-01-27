Cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın son hali ortaya çıktı

Yaklaşık dokuz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın köşe yazısı Almanya'daki QAD-Barış Araştırmaları Derneği’nin kurduğu “Qad-Barış Meydanı” adlı web sitesinde yayınladı.

Yaklaşık dokuz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu Demirtaş'ın yazısıyla birlikte yeni bir fotoğrafı da paylaşıldı.

Demirtaş yazısında "Öncelikle, enine boyuna tartışıp toplumsal barış için bir yol haritası çıkarmak durumundayız. Sonuçta şunu çok iyi biliyoruz ki, silahlar devre dışı kalınca demokrasiye kendiliğinden geçiş diye bir şey olmayacak. Bunun için, önümüzde zorlu ve uzun bir mücadele süreci olacak. Demokrasiyi öncelikle kendi içimizde bir kültüre dönüştürme çalışmalarından başlayarak toplumsallaştırmaya yönelik her tür çalışmayı cesurca tartışmak zorundayız. Belki de işe, iğneyi kendimize batırarak başlamalıyız: Biz gerçek birer demokrat olmadan, kurumlarımız demokrasinin işlediği sivil merkezlere dönüşmeden, neyi, kimi, nasıl değiştirebiliriz ki? Adalete, eşitliğe, özgürlüklere dayanmayan ve doğrudan demokrasiye en yakın modelleri inşa etmeden barışı kalıcı hale nasıl getirebiliriz ki? Ve elbette özgürce tartışmadan, konuşmadan, araştırmadan bu soruların yanıtlarını nasıl bulabiliriz ki?" ifadelerii kullandı.