CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıtladı: Muharrem İnce'yi CHP'ye davet edecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında Muharrem İnce'yle ilgili soruya yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

CHP GENEL BAŞKANI OLARAK UYANDIĞINIZ İLK SABAH NASILDI?

- Güzel bir sabahtı ama omuzlarımda ağır bir yük olduğunu fark ettim. Kazanacağımı biliyordum. Seçimi kazandık, arkasında yerel seçim gündemi vardı. Önümüzde tüzük kurultayı gündemi vardı. Ağır bir sorumluluk ile uyandım. Kaybedeni olmayan bir kurultay yaptık.

"PARTİ MECLİSİ LİSTEMİZDE GEÇMİŞTEN HİÇBİR İSİM YOK"

- Parti meclisi lsitesine baktığımızda geçmişten hiçbir isim yok. Benim dışında hiçbir isim yok. Kamuoyunda çok tartışılan isimler vardı. Bunların 18'i biiz desteklemiyordu, 7'si bizi destekliyordu. 7 isim hiçbir görev talep etmeyeceklerini bize belirtmişlerdi. PM listesine baktığımızda gençleri, kadınları, örgütümüzü göreceksiniz. PM listesine baktığımızda yaş ortalaması 43. Ben 49 yaşındayım. PM içinden seçtiğimiz gölge kabinemiz var.

MUHARREM İNCE’Yİ BABA OCAĞINA TEKRAR DAVET EDECEK Mİ?

- Ben baba ocağı çağrımı kişiye özel değil bütün Türkiye’ye yapıyorum. Çağrı aslında siyaset yapmaktan çok baba ocağına gelmek ve orada hangi işin ucundan tutulacaksa o işin ucundan tutmak. Benim dediğim gelin şu görevi alın bu görevi alın değil. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapısı açık. Bu evin kapıları kimseye şartlı açılmaz. Kapılar açılır, kapıdan içeri girerken üye olursunuz. Baba ocağının tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir.

"MUHARREM İNCE'YLE MESAJLAŞTIK"

- Muharrem Başkan ile telefon mesajlaşması yaptık. Ekrem Başkandan randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkanla ilişkimiz, birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz. Ekrem Başkan 'İnce randevu istiyor' deyince 'Ben de siz kamu görevlisisiniz, mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır' dedim.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ADAYLIĞI

- İmamoğlu ve Yavaş'ın aday olması yönünde benim bir iradem var. Resmileşmesi için prosedörü tamamlayacağız. Parti meclisine teklif edilecek, oylanacak.

MUHARREM İNCE İZMİR ADAYI OLACAK MI?

- İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi. Ben bir partinin genel başkanına başka bir partinin genel başkanının belediye başkanlığı teklif etmesini saygısızlık olarak görürüm. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğu düşünmüyorum. Bu tartışma ne maksatla yapıldı, bilmiyorum.

MEMLEKET PARTİSİ, CHP'YE KATILACAK MI?

- Partinin partiye katılması başka bir prosedür. Bir siyasi parti ben varlığımı sonlandırıyorum, kendimi yakın hissettiğim partiye dönme iradem var derse ben bu niyet beyan edilir ve geri kalanlar konuşulur. Partinin kapıları ardına kadar açık. Geleceğim diyene seni istemeyiz demeyiz.

"İSTANBUL, ANKARA VE AYDIN ADAYLARINI SOKAKTA KARŞILIĞI OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

- Kılıçdaroğlu, yerel seçimle ilgili 3 ismi açıklamıştı. Partinin üç değerinin sokakta karşılığı olduğunu görüyorum. Bu şerh ile söyledim. Seçilmemiş bir kurulun yetkilerini kullanmak istemem. Ben olumlu görüş bildirim. Ümit ediyorum ve kuvvetle görüyorum ki 3 isme karşı çıkan olmaz. Orada hiçbir şüphem yok.

"HALK MEMNUNSA LİSTELERDE YER ALACAKLAR"

- Halk memnunsa listelerde yer alacaklar. Birkaç hafta içerisinde memnuniyet anketleri tamamlanır, süreç içinde atanan ve atanmayan belediye başkanları yeniden görevlendirilen arkadaşlar olur. Dinlenecek arkadaşlar yerine başka biri gelecekse de orada partililik bilinciyle destek verirler.

İMAMOĞLU İLE ARASINDA "İZMİR" ANLAŞMAZLIĞI VAR MI?

- İmamoğlu ile biz İstanbul konuşuyoruz ve İstanbul'u yeterince konuşamıyoruz. Özgür başkanımızda seçilmiş İl Başkanımız. En iyi sonucu almak için titiz çalışmamız gerekiyor. Bazen Ekrem Başkan'dan şöyle telefonlar geliyor 'falanca ilden eski bir milletvekili benle görüşmek istiyor ne yapayım?' dedi. 'Siz belediye başkanısınız, elbette görüşün' dedim. Ekrem Başkanın İzmir ile ilgili bir şey söylediği yok. Bizim bir şey dediğimiz yok. Memnuniyet anketini yaparız, anket olumlu ise başkanımımızla devam ederiz.

KADIN ADAY VURGUSU

- Aday adaylarını ankete koyduk, 7'si kazanamıyor, 3'ü kazanıyor. 3 isimden biri kadınsa onu atarız. Kadın belediye başkanı önemli bir şey ve çok az var.

"HATAY’DA VERECEĞİMİZ KARAR ÇOK TARİHİ BİR KARAR OLACAK"

Işık'ın "Hatay Belediye Başkanını başarılı buluyor musunuz, bir sonraki dönem aday yapacak mısınız?" sorusuna Özel "Geçtiğimiz günlerde memnuniyet anketi çalışılırken Hatay’ın anketini oldukça detaylı, siyasi ve ilçe kırılımlarına göre ve elimizde bulunan bulunmayan bütün kırılmalara göre detaylı alalım. Hatay’da vereceğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Depremden sonra Hatay başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara uyacağız." yanıtını verdi.

YIKIMDA HATAY BELEDİYESİ'NİN SORUMLULUĞU VAR MI?

-Hatay'da yıkım yaşanırsa herkesin sorumluluğu vardır. Bir kusur biçilecekse yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur demek mümkün değil. Bir belediye bizim, onun kusurunu ben alırım.

SELVİ KILIÇDAROĞLU KURULTAYDA NE DEDİ?

- Selvi Kılıçdaroğlu kurultayda 'Özgür niye çok bağırdın' gibi bir şey demiyor. 'Özgür sen de oradaydın' dedi. 39 milletvekili olayıyla ilgili 'sen de oradaydın' dedi. O sırada Kemal Bey söz istemişti, 'anlatacağım efendim' deyip yerime geçtim. Selvi hanımın elini tutup 'orada ben yoktum' dedim. Komisyonda Engin Özkoç'un olduğunu söyledim, 39 milletvekili verildiğini sabah öğrendiğimi söyledim.

"KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEMİZDE ADAY İSMİ GEÇMEDİ"

- Kılıçdaroğlu ile son görüşmemizde ne aday ve ne şehir ismi geçmedi. Filistin üzerine uzunca konuştuk. Genel başkan batının bu konuya yaklaşımı üzerinde bilgi verdi. Aktif siyasetten uzak kalmaya çalıştığını, farklı şeyler okumaya çalıştığını söyledi. Kızı EYT'den emekli olmuş. Çok samimi bir sohbet oldu. CHP'nin eski genel başkanlarının hepsi bir hazine. Elbette danışırım.

"TANJU ÖZCAN İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"

- Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradım ‘Sayın Genel Başkanım Tanju Özcan’la ilgili süreç bu, bana bildirilen de İl Başkanı ‘Biz Kemal Beyi ziyaret etmiştik affederiz demişti’ dedi. Bu doğruysa bunu 100 yıl affı kapsamında değerlendireceğiz ama sizin gönlünüz kırılacaksa böyle bir şey yapmam’ dedim. Genel Başkan da ‘Sorun yok ama sana tepki gösterenler olabilir, istesen bir temayül yoklaması yap elini güçlendir’ dedi. Ben de siz affettiyseniz ben kendimle ilgili riski alırım dedim.

"DEM PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

- DEM Parti'ye nezaket ziyaretine gideceğim. Ben genel başkan seçildim, eş genel başkanlar beni arayıp tebrik etti. Bu aşamada adaylarla ilgili bir gündemimiz yok.

"HİÇBİR PARTİYLE SEÇİM İTTİFAKINA KAPALI DEĞİLİM"

- Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim. Partim için en iyi sonucu almak istiyorum. Bütün partilerle ve üyeleriyle büyük bir ittifak oluşturmanın Türkiye'nin yararına olduğunu düşünüyorum.

ŞEYH SAİT MESELESİ

Işık'ın "DEM Partisi Şeyh Sait’e destek açıklaması yaptı, İYİ Parti de soru önergesi verdi. CHP olarak siz bu tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna Özel "Biz CHP olarak, cumhuriyete, cumhuriyetin kurucu kadrolarına saygılıyız. Cumhuriyetin geçmiş döneminde yaşanmış acılar varsa bu acıları tartışmanın sıcak siyasetin alanı değil, tarihçilerin alanı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu mevzu ile ilgili sürekli dönüp yaraları kaşımanın kimseye faydası olmadığını düşünüyoruz." yanıtını verdi.

"İYİ PARTİ İLE İLGİLİ UMUDUMU KAYBETMİŞ DEĞİLİM"

Işık'ın "İYİ Parti ile ittifak talebiniz reddedildi ne hissettiğinizi merak ediyorum" sorusuna "Gayet iyi hissediyorum, ben üstüme düşeni yaptım. Türkiye bizden fedakârlık, iş birliği bekliyor o açıdan ben bir umut bekledim hala daha da umudumu kaybetmiş değilim. İttifak o geniş kapsamda olmaz ama yerele yetki verebilirim. Yapmam gerekeni yaptık, kararlarına saygılıyım." ifadelerine yer verdi.

HAKEM UMUT MELER'E SALDIRI

Bugün Ankaragücü’nün yayınlamış olduğu metni çok önemsiyorum. Dün yumruk atanı Ankaragücü’ne mal edemezsiniz, hastane önünde ‘Eline sağlık´ diye bağıranları da mal edemezsiniz. Ankaragücü’ne yakışan tavır yazılı açıklamadaki tavırdır.

"OBJEKTİF KRİTERLERLE MEMNUNİYET ANKETLERİYLE İLERLEYECEĞİZ"

- CHP bir kurultay süreci yaşadı. Hiçbir belediye başkanı değişimci değil diye cezalandırılmayacak, değişimci diye ödüllendirilmeyecek. Objektif kriterlerle memnuniyet anketleriyle ilerleyeceğiz.

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