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CHP haber sitelerine Google darbesi için harekete geçti

CHP haber sitelerine Google darbesi için harekete geçti
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Türkiye'de bağımsız haber siteleri Google'ın ambargosu yüzünden mali bir darbe ile karşı karşıya yayın hayatlarını sürdürmeye çalışırken, CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuyu TBMM gündemine taşıdı.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırma Önergesinde, Türkiye’de bağımsız ve özgür gazeteciliğin, bir yandan iktidarın baskıları diğer yandan ekonomik koşullar nedeniyle her geçen gün zorlaştığında dikkat çekti.

Türkiye’de hali hazırda zor şartlarda yayın yapan bağımsız medya kuruluşlarının Google’ın okur trafiğine uyguladığı ambargo nedeniyle kapanma tehdidiyle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Bulut, ulusal internet sitelerinden yerel internet sitelerine birçok mecra için tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

CHP’li Bulut konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Google’ın ‘Keşfet’ ve ‘Haberler’ araçları üzerinden yönlendirilen okur trafiklerinin yüzde 98’i, çok sayıda haber sitesi için ortadan kaldırılmıştır. Bazı haber sitelerinin 'Keşfet' trafiği tamamen sıfırlanırken, Google’ın medya kuruluşlarına yönelik trafik akışını nasıl yönlendirdiği ve bu süreçte hangi kriterleri esas aldığı bilinmemektedir. Google’ın algoritma güncellemeleri yapması, internet haberciliği yapan yayın organlarının trafik kayıplarına neden olmuştur. Basın İlan Kurumu’nun Google algoritmasını baz alması nedeniyle varlığını devam ettirmeleri reklamlara bağlı olan haber sitelerinin reklam gelirleri azalmış, internet siteleri kapanma, küçülme ya da yayın durdurma gibi tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır."

Reklam gelirlerinin azalması nedeniyle işten çıkarmaların artığına, birçok basın emekçisinin işsiz kaldığına, maaşlarını ya da hak ettiği zamları alamadığına, ekonomik kriz ortamında meslekte yıllarını devirdiği halde asgari ücret ya da çok az üstünde maaşlarla hayatını idame etmek zorunda kalan emekçilerin zor durumda kaldığına da dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

"Demokrasinin geliştirilmesinin ve korunmasının en önemli unsurlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür. Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan, gerçeklere ayna tutan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür. Sayıları bir elin parmağını geçmeyen, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uygun davranan bağımsız mecraların kapanması, bağımsız ve özgür gazeteciliğin yok olması basını tek sesli hale getirecek, demokrasimize darbe vuracak, halkın haber alma hakkını elinden alacak, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engelleyecektir. Ülkemizde internet haber sitelerinin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için desteklenmesi gerektiği ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Google’ın rekabeti ihlal eden, medya bağımsızlığına darbe vuran algoritma güncellemeleri nedeniyle internet sitelerinin yaşadığı sorunların araştırılması, bağımsız ve özgür mecraların kapanmasını önlemek için alınacak önlemlerin belirlenmesi, düşük ücretlere ve güvencesizliğe mahkûm edilen yazılı, görsel ve dijital basın emekçilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıların tespiti amacıyla Meclis Araştırması açılmalıdır."

Etiketler CHP TBMM google google keşfet google haberler meclis
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