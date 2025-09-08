CHP, İl Başkanlığı önünde Gürsel Tekin'i engellemek için ''insan zinciri'' oluşturacak

CHP yönetimi, İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in il binasına girişini engellemek için il binası önünde insan zinciri oluşturacak.

İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla kayyım atanmasının arkasından CHP yönetimi harekete geçti. Parti yönetimi, İstanbul milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinin de yarın İstanbul il binasında olmaları için talimat yolladı.

Nefes gazetesinden Mahmut Aydın'ın haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki eski il başkanlarının binaya girmesinin engellenmesi için Gençlik Kolları ve partililerin insan zinciri oluşturacağı belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin bir gerginlik yaşanmaması için azami gayret göstermesi de istendi. Buna göre Gürsel Tekin ve arkadaşları CHP İstanbul il binasına sokulmayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları ise binadan ayrılmayacak.







Nefes