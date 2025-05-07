CHP otobüsü ''silah'' sayıldı: Şoför için hapis talebi

Polisin dur ihtarına uymayan CHP otobüsünün şoförü hakkında iddianame hazırlandı. Şoför hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüneceğini duyurmuş, Ankara Valiliği ise izin vermemişti. 23 Nisan'da CHP milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarını taşıyan CHP otobüsünün şoförü G.G., polislerin 'dur' ihtarına uymamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polisler Mehmet Ö, Okan Y, Okan A, Sare Y. ve Yasemin K. müşteki olarak, otobüsün şoförü G.G. ise şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianameye göre, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi'ne doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A. otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla aracı durdurmak istedi. Şoför G.G., aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine doğru sürmesinin ardından Ankara Adliyesi'ne doğru devam etti. Adliye önünde görevli polis memuru Mehmet Ö. elini kaldırarak "dur" ihtarında bulunmasına rağmen araç durmadı.

13 yıl 6 ay hapis talebi

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, G.G.'nin "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtildi. İddianamede, "Müştekiler Sare Y. ile Okan A.'nın müşteki Mehmet Ö.'nün ve Okan Y. ile Yasemin K.'nin aralarında mekan birliği olmayan farklı yerlerde bulundukları, şüpheliye ayrı ayrı 'dur' ihtarında bulunmaları ancak buna rağmen şüphelinin 'dur' ihtarlarını görmesine karşın her seferinde yeni bir suç işlemek kararı kapsamında müştekilerin üzerine silahtan sayılan otobüsü sürmek suretiyle isnat edilen suçu üç kez işlediği belirlenmiştir. Şüphelinin müştekiler Sare Y. ile Okan A.'ya ve müştekiler Okan Y. ile Yasemin K.'ye yönelik suçları tek bir fiil ile işlemesi nedeniyle şüpheli hakkında ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

''Fren mesafem uzun olduğundan duramadım'' demişti

İfadesinde olay günü 23 Nisan etkinlikleri için genel başkana tahsisli makam otobüsü ile yaklaşık 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısı ile Ulus'taki eski Meclise gitmek istediklerini belirten G.G., "Program akışına yetişmek için anayol yerine önündeki yolu kullandık. Polisler otobüsü durdurmak istedi. Ancak otobüs ağırlığından dolayı fren mesafem uzun olduğundan duramadım. Programa geç kaldığımızdan dolayı da milletvekilleri ve parti genel başkan yardımcılarımız yola devam etmemi söylediler. Ancak bir müddet sonra aracı durdurdum. Milletvekillerimiz araçtan inerek polisler ile konuştular. Daha sonra trafik şube müdürünün talimatı ile araca bir eskort verildi ve gideceğimiz yere eskort eşliğinde gittik. Talimatı veren trafik şube müdürü de gideceğimiz yere geldi. Yaklaşık 3 gün önce ifade için karakola çağırıldım. Ancak partide görev aldığım ve il dışında olduğum için ifadeye gelemedim. Ancak kendilerine Mersin'de de ifade verebileceğimi söyledim. Ankara'ya geldiğimde de ilgili polis ekiplerini arayarak ifade verebileceğimi söyledim ve kendi rızamla ifade vermeye geldim" demişti. G.G. ayrıca, emniyete veya devlete karşı bir kastının olmadığını söyledi.

İHA