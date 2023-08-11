CHP’de 12 kongre öncesi gizli toplantı

Hafta sonu İstanbul’da 12 CHP ilçe başkanlığında seçim var. CHP'nin kurultay sürecindeki kritik ilçe kongreleri için gözler hafta sonu İstanbul'da olacak.

CHP'de kurultay süreci için ilçe kongreleri yapılıyor. 5 Ağustos’ta başlayan ilçe kongreleri ile il yönetimleri belirleniyor. Bu, kurultay süreci için kritik önemde. Kongreleri değişim isteyenlerin mi yoksa genel merkeze yakın isimlerin mi kazanacağı merak ediliyor.

Parti yönetiminde değişim talebinin başını çeken isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için bu hafta sonu kritik. Hafta sonu İstanbul’da 12 ilçenin kongresi gerçekleşecek. İşte o kongreler öncesi kulislerde çok hareketli. Kulislerdeki iddialara göre İstanbul’da önemli ve gizli kongre toplantıları yapılıyor.

Oda TV internet sitesinde yer alan habere göre ilk önce geçen pazartesi akşamı son olarak da perşembe akşamı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Çetin Çapan, Genel Başkan Başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile İmamoğlu’na muhalif olmasıyla bilinen İBB Büyükşehir Meclis Üyesi Haydar Kahraman katıldı.

Toplantının hafta sonu yapılacak 12 ilçe kongresi için gerçekleştiği iddia edildi. Kongrelerdeki değişimcilerle genel merkezcilerin dağılımı masaya yatırıldı.

CHP içerisindeki “değişim” yanlılarıyla Kılıçdaroğlu taraftarları arasında nasıl bir süreç işleyeceği ve kongrelerden nasıl sonuçlar çıkacağı merak ediliyor.