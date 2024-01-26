CHP'de MYK sonrası PM'ye giden ilk isimler belli oldu
Yerel seçime 2 ay kalan CHP adaylarını belirlemek için adımlarını hızlandırdı. MYK'da belirlenen isimler PM'de oylanacak.
Yerel seçime 2 aylık bir süre kala partiler adaylarını belirlemeye devam ediyor. Ana muhalefet partisi CHP de bugün MYK'sını toplayarak kalan adaylarını belirleyecek.
MYK'dan çıkan ilk karara göre, İstanbul Şişli'de Emrah Şahan, Ataşehir'de Onursal Adıgüzel, Beşiktaş'ta Rıza Akpolat aday gösterildi.
MYK'nın belirlenen adaylar PM'de oylanacak.
İşte CHP MYK'da çıkan adaylar:
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras
Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek
İstanbul Şişi: Emrah Şahan
İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel
İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat
İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel
İstanbul Maltepe: Esin Köymen
İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi
İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün
İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan
İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir
Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin
Ankara Çankaya: Hüseyin Can Güner
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