CHP'de örgütsel yenilenme için düğmeye basıldı

CHP, yerel seçim başarısını genel seçime taşımak için harekete geçti. 31 Mart seçimleri öncesinde olduğu gibi 11-12 bölge toplantısı yapılacak. Toplantıların hedefi yeni sistemin zorunlu kıldığı 50+1’e uygun siyaset anlayışını parti teşkilatına hakim kılmak.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre İstanbul, Ankara’nın aralarında bulunduğu çok sayıda büyükşehir belediyesini kazanarak önemli bir yerel seçim başarısı elde eden CHP’de örgütsel yenilenme için de düğmeye basıldı. Parti örgütü yeni sistemin zorunlu hale getirdiği 50+1 ittifak ruhuna uygun olarak yeniden yapılandırılacak.

CHP Olağan Kurultayı Şubat 2020’de yapılacak. Kurultaya yönelik hazırlıklar ekim ayında başlatılacak. 4 ay içinde il ve ilçe kongrelerinin tamamlanması ve örgütün büyük kurultaya hazır hale getirilmesi hedefleniyor. Ancak il-ilçe yönetimlerine kimin geleceğinden daha çok nasıl bir anlayışın yönetimlerde etkin olacağının önem taşıdığına dikkat çeken CHP yönetimi, çalışmaları kurultay takviminden önce başlatıyor.

Edinilen bilgiye göre, 31 Mart seçimleri öncesinde olduğu gibi 11-12 bölge toplantısı yapılacak. Kurultay takvimi başlamadan önce yapılan toplantılara il, ilçe başkanları, milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, illerin kadın gençlik kolları üyeleri, CHP’nin geçmiş dönem milletvekilleri, belediye başkanları davet edilecek. Örgütü bundan sonraki sürece hazırlamaya dönük toplantılarda siyasi, ekonomik gelişmeler ele alınacak. Yerel seçim sonuçlarının analiz edileceği toplantılarda başarıyı getiren etkenler ele alınacak, buradan çıkarılacak mesajlar ve genel seçim sürecinde nasıl bir yol yürünmesi gerektiği tartışılacak.

‘BİR İTTİFAK YAPTIK…’

Toplumun tüm kesimleriyle buluşabilecek yeni yönetimler oluşturmak için yola çıktıklarını belirten parti yöneticileri, “Biz bir ittifak yaptık. Bu ittifak ruhuna uygun bir örgüt yapılanması ve anlayış içinde olmamız gerekiyor. İl-ilçe yönetimlerinde kimin görev alacağından daha çok örgütün zihinsel dünyasının yeni anlayışa uygun hale gelmesi, bunun için de tüm boyutlarıyla tartışmamız gerekiyor. Genel merkezin bir bakışı var ama bunun yerel dinamiklerle, tüm örgütle ortaklaştırılması gerek. 50+1’e uygun bir anlayış geliştirmek zorundayız. Bu anlayış doğrultusunda yapılacak bir kongre süreci daha anlamlı olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Erken genel seçim olasılıklarının da değerlendirildiği partide örgütün bu sürece hazırlanması için hızla yenilenmesi gerektiği, hedefin iktidar olduğu bir bakış açısının tüm teşkilatlara yerleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor.