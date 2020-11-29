CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı Habertürk programında Tank-Palet fabrikasının Katarlılara satılmasını eleştiren ve iktidar sözcülerinin hedef aldığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Katıldığı bir TV programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27. dönem milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Başarır, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını 'Ordu Katar'a satıldı' sözleriyle eleştirmişti. ''Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satıldı'' ifadesini kullanan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bu sözlere tepki göstermiş, RTÜK de yayınla ilgili inceleme başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Katıldığı bir televizyon programında, Sakarya’da kurulu Tank Palet Fabrikası’nın Katar ortaklı BMC’ye devrini gündeme getiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” cümlesi ile AKP’nin, yandaş medyanın ve trollerin hedefi olmuştu.

Canlı yayında gergin anlar: Tank Palet ordu değil mi?

Başarır, “Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış. Ben değer biçemiyorum; 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerinde stüdyoda bulunan kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu Başarır’ın sözlerine tepki gösterdi. Daşdemir, “Hangi ordu satılmış” diye sorarken, Ali Mahir Başarır “Tank Palet ordu değil mi?” diye yanıt verdi.



Habertürk canlı yayınında ''Ordu Katar'a satıldı'' kavgası!