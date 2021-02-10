CHP'li Berhan Şimşek ifade verdi

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Katıldığı canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan" gibi skandal ifadeler kullanan CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı’nca yapılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Şimşek, soruşturma kapsamında ‘şüpheli’ sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'deki basın toplantısında "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" cümlelerini kullanmıştı.
Altay'ın militan ifadesine de çokça tepki gelmişti.
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