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CHP’li Muğla belediyesi yangın söndürme helikopteri kiraladı

CHP’li Muğla belediyesi yangın söndürme helikopteri kiraladı

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Zeybekoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu helikopterin Kavaklıdere’de soğutma ve söndürme çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Zeybekoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Muğla Büyükşehir Belediyemiz orman yangınlarına müdahale etmek için WWF Doğal Yaşamı Koruma Vakfı iş birliğiyle yüksek kapasiteli yangın söndürme helikopteri temin etti.

Bugün Kavaklıdere ilçemizde soğutma ve söndürme çalışmalarına katılmaktadır.”

ANKA

Etiketler chp'li belediye muğla belediyesi yangın söndürme helikopteri kiralama
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