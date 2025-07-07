CHP'li vekil Gamze Akkuş İlgezdi trafik kazası geçirdi

Çanakkale'de, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin bulunduğu otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı, İlgezdi'nin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Troya Caddesi'nde meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin içinde bulunduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sırasında kaldırıma savrulan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Ankara'ya seyahati için havalimanına giden İlgezdi'nin ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA