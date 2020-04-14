CNN Türk muhabirinin yiğeni koronavirüse yenik düştü

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kuzeninin koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve plazma tedavisi için virüse yakalanan bir kişiye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Sever, mesajında "Kuzenime Covid-19 teşhisi kondu. 27 yaşında 1.90 boyunda neredeyse 100 kilo dağ gibi adam.Hiçbir kronik rahatsızlığı yok.Ama nedense çok ağır geçiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı muhabir, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi verdi. Kuzeninin vefatını "Herkes seni yazmış hemi yavrum? Gitti demişler, Uğurcan gitti. Gittin mi yavrum? Gitti mi benim kuzum şimdi? Bakın biz böyle büyüdük. Bunun için mi büyüdük? Büyümeseydik ya hep öyle kalsaydık!" sözleriyle duyuran Sever, şöyle devam etti:

"Geri gelsin çocuğum gitmesin. Hayalleri var,sevdiği var. Gitmesin böyle yarım kalınmaz."