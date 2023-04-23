CNN Türk'te gerilim yükseldi! Zafer Şahin, Murat Gezici ile birbirine girdi

CNN Türk'te Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezer ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi.

CNN Türk 'te Fulya Kalfa'nın sunduğu CNN Türk Masası programında Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile gazeteci Zafer Şahin arasında tansiyon yükseldi.

Murat Gezici'nin "14 Mayıs sonrası ne yapacaksınız?" sözleri üzerine ikili arasında tartışma başladı.

Zafer Şahin, Murat Gezici'ye “Beni adam gibi tehdit et, 14 Mayıs sonrası yine sen ve senin gibilerle mücadele etmeye devam edeceğim. Bana FETÖ ağzıyla tehditte bulunma" dedi.

Sunucunun tarafları sakinleştirme çabası ise sonuçsuz kalınca reklam arası verildi.