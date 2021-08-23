Cumhurbaşkanı Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Ankara'ya gitmek için Kısıklı'daki evinden yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisiyle sohbet etmek isteyen vatandaşı görünce aracı durdurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitmek için öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıktı. Erdoğan, Kısıklı'da yol kenarında bekleyenleri görünce makam aracını durdurdu.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA GEÇTİ

Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.