Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da mehter marşı okudu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, Asya - Pasifik turunda Endonezya'da kendisi için verilen yemekte Mehter Marşı çalındığı sırada marşa sözleriyle eşlik etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi, iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna yemek verildi. Heyetlerin katıldığı yemekte, iki ülkenin sembolik müzikleri dinletildi. Törende Mehter Marşı çalınırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehter Marşı'nı söylediği anlar kameralara yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Asya ülkelerine 3 uçak ile gittiGüncel