Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum: ''Öcalan kurucu ve temel iradedir''
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM'de kurulan komisyonun eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesine karşı çıkmanın "hatalı bir yaklaşım" olduğunu belirterek "Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın silahsızlanma sürecinde atılacak adımların yasal zeminini hazırlamak amacıyla TBMM'de kurulan komisyonun faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Komisyonun 'dinleme faaliyetlerinin' sona erdiğini belirten Uçum, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'ın dinlenmesine yönelik tartışmalara çok konuşulacak bir açıklamayla dahil oldu.

Bu görüşe iki argümanla karşı çıkıldığını ifade eden Uçum, "Komisyon dinleme faaliyetinde çağırdığı hiç kimseyle bir fikir alışverişi yapmadı. Sadece söz verdi ve dinledi. Yani gerçek anlamda bir dinleme faaliyeti yapılıyor. Dolayısıyla İmralı’da Öcalan’ın dinlenmesine karar verilirse bu da tam anlamıyla bir dinleme faaliyeti olacaktır, bir müzakerenin olmayacağı Komisyonun çalışma tarzından bellidir" dedi.

Bebek katili Öcalan'ın kararlarının önemli olduğunu vurgulayan Uçum, şunları kaydetti:

"Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir. Öte yandan Terörsüz Türkiye’ye geçtikten sonra Öcalan’ın etkili olduğu mecranın demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dışarıdan gelecek kimi unsurlarının toplumla entegrasyonuna katkı sağlama ihtimalini de gözetmek gerekir."

Mehmet Uçum'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Birincisi TBMM’yi Komisyon üzerinden temsil eden heyetin TBMM adına Öcalan’la müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşüdür. Bu görüşü savunanlar temel bir olguyu gözardı ediyorlar.  İkincisi “TBMM’yi temsil eden bir heyet Öcalan’ın ayağına gidemez” argümanıdır. Bu son derece hatalı bir yaklaşımdır. Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez. TBMM’nin ilgili olağan Komisyonları defalarca ceza infaz kurumlarını ziyaret etmiştir. Kimse bunları mahkumların veya tutukluların ayağına gitmek olarak görmemiştir. Bu tip isabetsiz argümanların, faydalı olacağı öngörülen Komisyonun İmralı’da dinleme yapmasının önüne geçmemesi gerekir. Ayrıca kabul edilmesi gereken realite şudur: Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın kurucu ve temel irade olarak verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir. Öte yandan Terörsüz Türkiye’ye geçtikten sonra Öcalan’ın etkili olduğu mecranın demokratik siyasetle bütünleşmesine ve dışarıdan gelecek kimi unsurlarının toplumla entegrasyonuna katkı sağlama ihtimalini de gözetmek gerekir. Geçiş sürecine ilişkin Devlet politikası tüm bunları hesaba katar. Aksi gelişmeler halinde Devlet zaten beka için doğrusu neyse onu yapar."

Mehmet Uçum ayrıca dinleme faaliyetlerinin ardından komisyonun raporunun TBMM Başkanlığı'na sunulacağını, TBMM’nin bu rapor üzerine silahsızlanma sürecine ilişkin yasal faaliyetlerine başlayacağını yazdı.

 

